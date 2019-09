Publikum taucht in Musikgeschichte ein

Bestenheid.Peter Spanberger, Gitarrist und Sänger der Blues-Rockbands „Free Spirit“ und „Mammut Bones“, wandelt auf Solopfaden. Sein Repertoire umfasst unter anderem Lieder von den Rolling Stones, Rory Gallagher, Cat Stevens, Albert Hammond, Arlo Guthrie und Led Zeppelin. Seine ausdrucksstarke Stimme und die virtuos gespielte Akustik Gitarre im Flair des 70er Blues- und Folkrock lassen das Publikum in die Zeit der großen Epoche der Musikgeschichte eintauchen.

Spanberger ist am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in der Campingplatzgaststätte in Bestenheid zu Gast, wie die Verantwortlichen mitteilen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019