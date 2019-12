Wertheim.Das Wertheimer Seniorenkino zeigt am Donnerstag, 19. Dezember, „Happy Ending“. Die Komödie ist, so heißt es in einer Filmkritik, „ein ehrliches, lustiges und lebensbejahendes Portrait der Pubertät im Seniorenalter“. Beginn ist um 15 Uhr im Roxy-Kino.

Lang und geduldig hat Helle darauf gewartet, dass ihr Gatte Peter in Rente geht und Zeit für Gemeinsamkeit hat. Doch Peter bringt nach seinem letzten Arbeitstag gleich neue Pläne mit nach Hause: Er will sich jetzt als Wein-Importeur versuchen und hat all sein gespartes Geld in ein österreichisches Weingut gesteckt. Der Ehestreit ist vorprogrammiert – und endet mit der Trennung des Paares. Fortan geht jeder neue Wege, um dem eigenen Lebensabend noch neue Möglichkeiten und Abenteuer abzuringen. Doch lässt sich eine Beziehung, die 50 Jahre angedauert hat, einfach so zurücklassen?

Die Veranstaltungsreihe Seniorenkino ist eine Initiative von Volkshochschule, Seniorenbeirat und Roxy-Kino. Sie findet in der Regel am letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Eintritt wird erhoben. Über das Programm informiert das Roxy-Kino unter www.roxy-wertheim.de im Internet. stv

