Prüflinge waren sehr motiviert

Fünf junge Menschen haben kürzlich ihren Abschluss an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wertheim gefeiert.

Wartberg. Vier stolze junge Frauen und ein stolzer junger Mann nahmen am Donnerstagmittag in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Rotkreuzklinik Wertheim ihre Zeugnisse und Auszeichnungen entgegen. Die Feier musste wegen der Pandemie in kleinem Kreis stattfinden.

...