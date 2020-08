Prioritätenliste aufgestellt

Kembach.„Wir haben unsere Priorisierung angepasst und sogar zwei Punkte gestrichen“, berichtete Ortsvosteherin Tanja Bolg über die Vorschläge des Rats an Haushaltsmittelanforderungen für das nächste Jahr. Hintergrund sei ein Schreiben von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gewesen, der darauf hinwies, dass die Stadt sparen müsse und man nur unbedingt notwendige Mittel beantragen solle.

Trotzdem kamen elf Punkte zusammen, die man für so wichtig erachtet, dass sie im nächsten Jahr angegangen werden sollten. Dabei steht die Finanzierung der Übergangslösung für den Kindergartenneubau an oberster Stelle, gefolgt von einer Verbesserung der Wärmedämmung der Kembachtalhalle, verbunden mit einem neuen Dach und einer Deckenisolierung.

Ebenfalls gewünscht ist die Anlage von 13 Urnengräbern und die Reparatur der Straße „Am Heidweg“, gefolgt von der Sanierung der Treppenanlage der Kembachtalhalle und Anpassung der Fluchtwege. Weiter auf der Wunschliste stehen der Bau des Radwegs von Kembach nach Holzkirchhausen und die Anbindung an den Radweg Dietenhan-Neubrunn. Außerdem sollen die Fundamente einiger Grabsteine neu gefasst werden und der Gehweg an der Holzkirchäuser Straße am Ortseingang von Dertingen kommend angelegt werden. Hinzu kommen noch die Sanierung einiger Feldwege und die Umschaltung der Straßenlaterne in der Höhefelder Straße von der Sportplatzbeleuchtung auf die Straßenbeleuchtung. Das seien nur die notwendigsten Dinge, die teilweise schon mehrere Jahre fortgeschrieben wurden, so Bolg.

Leider müsse der Häckselplatz nun dauerhaft geschlossen bleiben. Dank der unsachgemäßen Anlieferung und Vermüllung des bisherigen Platzes könne die Stadt keine weitere Unterstützung anbieten. Eine Lösung brauche noch Zeit. Bolg erinnerte die privaten Waldbesitzer daran, das Lichtraumprofil von 4,50 Metern an Waldrändern einzuhalten, damit Fahrzeuge gefahrlos auf den Feldwegen fahren können. mae

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020