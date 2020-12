„Priorität des Projekts einräumen“

Wenn erst das leidenschaftliche Engagement von Einzelpersonen – der Stadtführerin Frau Ursula Kohout und dem Gemeinderat Axel Wältz – dazu führt, dass entgegen dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf 15 000 Euro zur Teilsanierung des jüdischen Friedhofs in Wertheim eingeplant werden, stellt sich für mich die Frage nach dem Selbstverständnis im Umgang mit Erinnerungskultur. Das historische Gedächtnis zu pflegen, Orte der Erinnerung an unsere jüdische Gemeinde zu erhalten und besuchbar zu machen, das liegt in unserer aller Verantwortung und ist insbesondere Aufgabe der Kommune.

Eine Diskussion um die „richtige Reihenfolge“, wer wohl wie viel und wann Gelder zur Verfügung stellt – Land, Stadt oder die israelitische Religionsgemeinschaft Baden – passt zur fehlenden Identifikation mit der Kernverantwortung für jüdische Kulturzeugnisse in Wertheim. Dieser so besondere Friedhof – der älteste erhaltene in Baden-Württemberg – ist der einzige noch erlebbare Ort jüdisch-deutscher Geschichte in unserer Stadt.

Verwaltung und Gemeinderat müssen dem Projekt Friedhof Priorität einräumen, den Erinnerungsauftrag in Verantwortung gegenüber der unheilvollen NS-Vergangenheit annehmen. Dass man einen Haushaltssperrvermerk „begrüßt“, bewirkt sicherlich keine Initialzündung für das Sanierungsprojekt.

Dass selbst eine in der Sache positive E-Mail des zuständigen Landesministeriums an Frau Kohout in Bezug auf Förderung der Instandsetzungsmaßnahmen laut Verwaltung „mit Vorsicht zu genießen“ ist, passt in die pessimistische Außendarstellung des Vorhabens. Private Spender haben bereits über 15 000 Euro zur Verfügung gestellt, was dem Projekt sicher eine breite Basis der Zustimmung in der Wertheimer Bevölkerung bringt. Pro Wertheim wird sich natürlich auch bei dieser Aktion beteiligen – ein interner Spendenaufruf wird vorbereitet.

Die Hoffnung, den Friedhof bald wieder besuchen zu können, ist nicht nur für auswärtige Kultur- und Erinnerungsreisende wichtig.

Auch viele Wertheimer und Wertheimerinnen nutzen diesen atmosphärischen Ort zur Besinnung und zur persönlichen Reflexion unserer jüdischen Stadtgeschichte. Die letzten Fragmente ehemals jüdischen Lebens in deutschen Städten müssen ihren höchsten Stellenwert in der Erinnerung und im gelebten Alltag auch als Zeichen gegen Antisemitismus behalten.

