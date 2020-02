Premiere für Wartberger Familienumzug

Wartberg/Reinhardshof.Eine besondere Faschingspremiere gab es am Freitagnachmittag in den Stadtteilen auf der Höhe in Wertheim. Erstmals bot das Familienzentrum Wartberg/Reinhardshof in Zusammenarbeit mit den „Kids World“-Gruppen einen Faschingsumzug für Familien an.Die Idee dazu entstand im Dezember 2019. „Wir wollten den Kindern an Fasching einen Aktionstag bieten“, sagte Alex Schuck im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Da er und seine Kollegin Annegret Diener an Fasching in ihren Heimatgemeinden aktiv sind, habe man sich entschieden einen närrischen Umzug zu veranstalten.

„Es war klar, wir machen das zusammen mit den „Kids World“-Gruppen“, erklärte Schuck. Mit diesen hatte man bereits eine gemeinsame Weihnachtsfeier veranstaltet. Vier Betreuer der „Kids World“ unterstützten Schuck und Diener bei der Organisation.

Der Zug der jungen Narren und ihrer Eltern startete um 15 Uhr am Familienzentrum auf dem Wartberg. Von dort aus ging es durch die Stadtteile Wartberg und Reinhardshof. Partymusik aus der mobilen Lautsprecherbox sorgte für Stimmung.

Ziel des Umzugs waren die Räume des Familienzentrums in den Gebäuden der ehemaligen Interimsrealschule in der John-F.-Kennedy-Straße.

Auftritt des Funkenmariechen

Dort erwartete die Nachwuchsnarren ein abwechslungsreiches Angebot. Zur Stärkung gab es Krapfen und ein Funkenmariechen aus Homburg zeigte ihr Können.

Außerdem boten die „Kids World“ Betreuer Spieleangebote, und die Möglichkeit Faschingsdekoration zu basteln. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020