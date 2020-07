Präsenzveranstaltung zum Thema „Weiterbildung“

Wertheim.Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Café Startklar“ der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken findet unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen wieder als Präsenzveranstaltung statt. Der nächste Termin für das Café Startklar in Kooperation mit dem Frauenverein ist am 14. Juli. Das Veranstaltungsformat für Frauen mit Impulsen zu wechselnden, beruflichen Themen wird alle zwei Monate angeboten.

Berufliche Weiterbildung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Berufsleben – beim Stellenwechsel ebenso wie bei der Weiterentwicklung im aktuellen Beruf. Zu diesem Thema heißt die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken am Dienstag, 14. Juli, von 16 bis 18 Uhr zum „Café Startklar“ in die Räume des Frauenvereins im Kulturhaus Wertheim, Bahnhofstraße 1, unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen, willkommen. Während dieser Zeit haben interessierte Frauen die Möglichkeit, sich in ungezwungener Runde über ihre beruflichen Wünsche, Aktivitäten und Herausforderungen auszutauschen. Angesprochen sind Frauen, die – sich vernetzen wollen – sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten – nach einer Familienphase ihren Wiedereinstieg planen – nach Ausbildung oder Studium ihren Berufseinstieg planen – auf Stellensuche sind.

Das Treffen beinhaltet einen kurzen Input von Silke Diehm, Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken für den Main-Tauber-Kreis, zu beruflichen Themen, die zum zwanglosen Gedankenaustausch anregen sollen. Das Thema von Silke Diehm für das Café Startklar im Juli ist „Berufliche Weiterbildung“ mit Fragestellungen wie: Welche beruflichen und persönlichen Weiterbildungen sind für mich sinnvoll? Wer bietet Kurse an? Wie finanziere ich meine Weiterbildung? Gibt es Fördermöglichkeiten? Wie viel Zeit möchte ich investieren? Es ist möglich, auf individuelle Fragen einzugehen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Weitere Informationen zum „Café Startklar“ erhalten Interessierte bei Silke Diehm, Telefon 07131/ 3825 350 oder E-Mail s.diehm@heilbronn-franken.com.

