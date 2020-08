Positive Einstellung zu eigenem Körper

Wertheim.In Zeiten von Insta-Filtern, Diätvorschlägen in jeder Frauenzeitschrift oder Fitnessstudio-Posing in den sozialen Medien fällt es schwer, ein selbstbewusstes Gefühl gegenüber dem eigenen Körper aufzubauen. Jugendliche eifern einem Idealbild nach und fragen sich: Bin ich schön? Ist mein Körper gut so wie er ist? Die objektive Antwort ist selbstverständlich: Natürlich ist dein Körper gut und richtig, so wie er ist.

In „Beautiful Body“ lernen Jugendliche in Gesprächskreisen und durch verschiedene Übungen wie sie (wieder) eine positive Beziehung zu ihrem Körper aufbauen können unter dem Motto: „Du und dein Körper dürft wieder Freunde werden!“ Der dazugehörige Elternabend findet am Dienstag, 22. September, 17 Uhr statt. Die Gruppentreffen für die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahre sind am 29. September, 6., 13., 20. Oktober und 3. November, jeweils von 16 bis 17 Uhr. Die Kursleitung hat Psychologin Linda-Marie Franz, Psychologin inne.

Ort der Veranstaltung ist das Caritasberatungszentrum in der Bismarckstraße 1, in Wertheim. Anmeldung unter Telefon: 09341/9220-1025 oder per E Mail: lm.franz@caritas-tbb.de im Internet. Für den Kurs werden keine Kosten erhoben, er wird durch das Landesprogramm „Stärke“ unterstützt. Anmeldeschluss ist Freitag, 18. September.

