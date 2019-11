Wertheim.„Wolf Wiechert, Alexander Wolf und Elias Wolf: Porträts und Lieder“ präsentiert das Alelier Schwab am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr, wie die Veranstalter mitteilen. Wolf Wiechert liest an diesem Abend selten veröffentlichte Prosa-Porträts. Alexander Wolf wird diese Skizzen musikalisch einfühlsam begleiten. Im zweiten Teil des Abends wird der Würzburger Bass-Bariton Elias Wolf erstmals die sechs von Alexander Wolf vertonten Gedichte Wiecherts aus dem Liedzyklus „Harmonie“ vortragen und damit das Publikum „mit einem erstaunlichen musikalisch-poetischen Kosmos“ konfrontieren, wie Matthias Keller von BR Klassik in seinem CD-Tipp kürzlich anmerkte.

Reservierungen sind möglich unter Telefon 0173/ 6719192 oder per Mail an atelier@johannes-schwab.com.

