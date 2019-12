Portal entwickelte sich zum Renner

Die Volksbank übergab auf dem Weihnachtsmarkt Spenden der Aktion „wir-für-hier“.

Wertheim. 217 Vereine und gemeinnützige Organisationen wurden im vergangenen Jahr durch das Spendenportal „wir-für-hier“ der Volksbank Main-Tauber in ihrem gesellschaftlichen Engagement unterstützt. Über 240 eingereichte Projekte erhielten so eine finanzielle Unterstützung von insgesamt 120 000 Euro, heißt es in einer Presseerklärung der Volksbank.

Das Ambiente des Wertheimer Weihnachtsmarktes bildete am den malerischen Rahmen für die Spendenübergabe an die Vereine aus der großen Kreisstadt. „Unser vor drei Jahren ins Leben gerufene Spendenportal hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt und ist heute aus dem Vereinsleben der Region kaum mehr wegzudenken“, freute sich Regionalmarktleiterin Madeline Knop. Nachdem sie mit einer Weihnachtsgeschichte an das genossenschaftliche Prinzip der Solidarität erinnert hatte, übergaben die Filialleiter die symbolischen Schecks an 18 Vereine und Organisationen aus dem Umland über Spenden in Höhe von insgesamt 8248 Euro.

„Je mehr Vereine die Plattform nutzen und das Portal mit Leben erfüllen, desto mehr Projekte können gefördert werden“, betonte Knop, die das Spendenkonzept nochmals kurz erläuterte und alle anwesenden Vereinsvertreter herzlich einlud, auch in diesem Jahr wieder mit einem Projekt auf dem Portal vertreten zu sein. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ – dieses Motto der Genossenschaftsbanken gelte in der Region seit über 150 Jahren und finde heute in „wir-für-hier“ seine moderne und zeitgemäße Ausdrucksform. Auch für 2020 stünden wieder mindestens 120 000 Euro zur Verfügung. Basis ist die Spendenplattform unter www.wir-für-hier.net. Auf dieser Seite können sich gemeinnützige Vereine und Institutionen unabhängig von ihrer Größe, ihrem Zweck und ihrer Bankverbindung registrieren und ihr Projekt einfach und mit wenigen Klicks in Wort und Bild präsentieren. Dieses Projekt erscheint dann auf der Plattform und wird für alle Besucher der Seite in Szene gesetzt. Auf diesem Weg können Antragsteller, pro Jahr bis zu 1000 Euro an Spendengeldern für ihr Anliegen generieren. voba

