Polyharmonique musiziert in der Stiftskirche

Wertheim.Das Gesangsensemble Polyharmonique musiziert am heutigen Freitag, 23. Oktober, bei zwei Konzerten um 19 Uhr und 20 Uhr in der Stiftskirche Wertheim. Das Ensemble ist ein Kollektiv von professionellen Sängern der vielfältigen „Alten-Musik-Szene“ Europas. In der Ankündigung heißt es:

Die Vokalmusik der Renaissance und des Barockzeitalters bilden das Kernrepertoire des Ensembles. Unter Berücksichtigung der sogenannten historischen Aufführungspraxis vereint das Ensemble Ideen der Deutschen- und der Franko-Flämischen Gesangskultur zu lebendig poetischen Interpretationen. In der Stiftskirche Wertheim stehen Werke von Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt und Tobias Michael auf dem Programm.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr im Stiftshof Wertheim. Kartenreservierungen sind telefonisch möglich unter 09342/38361 beim Bezirkskantorat Wertheim. Schüler erhalten eine Ermäßigung.