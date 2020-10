Polizei schließt auf Brandstiftung

Wartberg.Erneut hatte es am Wochenende im Keller eines Mehrfamilienhauses im Salon-de-Provence-Ring gebrannt. Nun bestätigt die Polizei, dass es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand wieder um eine Brandstiftung handelt.

Ein Hausbewohner entdeckte am späten Samstagabend brennende Papierreste und Abfälle in zwei Kellerabteilen (die FN berichteten). Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an

