Polizei registriert zwei Unfälle

Wertheim.Das schöne Wetter sorgte am Wochenende dafür, dass zahlreiche Fahrradfahrer unterwegs waren. Entsprechend hoch war die Anzahl der Unfälle, die die Polizei registrierte.

Am Freitag verletzte sich gegen 16 Uhr eine 17-Jährige. Die Jugendliche wollte von der alten Vockenroter Steige kommend in die Ferdinand-Hotz-Straße abbiegen. Laut Polizei war sie scheinbar zu schnell unterwegs und kam deswegen zu Fall. Sie wurde leicht verletzt.

Am Samstagmittag traf es eine 54-Jährige in der Wertheimer Otto-Schott-Straße. Die Frau fuhr gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg in Höhe der Kläranlage, rutschte aus und stürzte. Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. pol

