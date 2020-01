Polizei kontrollierte an mehreren Stellen

Wertheim.An stationären Kontrollstellen im Bereich der Hauptstraße in Freudenberg und an der Bestenheider Landstraße in Bestenheid am Mittwochnachmittag standen die Gurtanlegepflicht und die Telefonnutzung am Steuer im Fokus der Polizei. Vier Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht und sechs Handyverstöße waren hierbei zwischen 12.45 und 17 Uhr zu verzeichnen.

Gewerblicher Verkehr im Fokus

An einer weiteren Kontrollstelle im Bereich des Ruderhausparkplatzes in der Würzburger Straße in Wertheim wurde das Augenmerk hauptsächlich auf den gewerblichen Güter- und Personenverkehr gelegt.

15 Verstöße

Fünf Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, fünf Gurtverstöße sowie fünf weitere Verstöße gegen verschiedene Vorschriften der Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung waren hierbei zu verzeichnen. Drei Mängelberichte wurden ausgestellt. Neben örtlichen Polizeikräften waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn bei den Kontrollen eingesetzt. pol

