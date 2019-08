Polizei kontrolliert in Zukunft

Marktheidenfeld.Aufgrund der momentanen Verkehrsregelungen beziehujngsweise auch der Straßensperrungen im Zusammenhang mit der Baustelle an der Kreuzung Würzburger Straße/Südring beziehungsweise Äußerer Ring in Marktheidenfeld bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, sich an die dort ausgeschilderten Umleitungsregelungen zu halten.

Radwege für Autofahrer verboten

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Autofahrern verboten ist, die gesperrten Verbindungswege beziehungsweise Radwege zwischen Erlenbach und Marktheidenfeld zu befahren.

Weil das Verbot hier bislang von den Verkehrsteilnehmern nicht konsequent beachtet wurde, muss die Polizei die Einhaltung dieser künftig überwachen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.08.2019