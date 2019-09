Polizei kontrolliert im Kreis verstärkt

Main-Tauber-Kreis/Heilbronn.Die Sommerferien sind in dieser Woche in ganz Baden-Württemberg zu Ende gegangen. Das bedeutet für eine Vielzahl von Schulanfängern den Beginn eines neuen und spannenden Lebensabschnitts. In Wertheim machen sie sich am Freitag, 13. September, zum ersten Mal auf den Weg in die Schule.

Damit die Abc-Schützen ihren Schulweg gefahrlos bestreiten können, finden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn in den ersten Wochen ab Schuljahresbeginn verstärkt zielgerichtete Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich von Schulen und Schulwegen statt. Das gilt auch für den Main-Tauber-Kreis. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019