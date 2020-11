Polizei gelingt in Hohenlohe und Heilbronn Schlag gegen Poserszene

Hohenlohekreis/Heilbronn..Spezialisten der Verkehrspolizei verbuchten am Mittwoch wieder Erfolge beim Kampf gegen illegal getunte Autos.

Zunächst fiel einer Zivilstreife ein auffallend tiefer gelegter Audi A4 Avant auf, der auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Das Auto wurde auf einen Parkplatz gelotst und hier einer ausführlichen Kontrolle unterzogen.

Neben viel zu großen Felgen, die zum Teil erhebliche Beschädigungen aufwiesen, war ein sogenanntes Luftfahrwerk auffällig. Dieses war so zu verstellen, dass alle vier Räder in den Radläufen streiften. Der Pkw wurde deshalb sichergestellt und bei einem Gutachter in Öhringen vorgeführt. Der Prüfer entdeckte insgesamt zwölf erhebliche Mängel und der Audi wurde als „verkehrsunsicher“ eingestuft. Dies hatte zur Folge, dass die HU-Plakette vom entfernt wurde und der Pkw, nach Rücksprache mit dem Zulassungsstellenleiter, stillgelegt wurde.

Der Audi verließ den Hof des Sachverständigen anschließend auf einem Anhänger.

Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und Punkte im Verkehrszentralregister. Außerdem wird er wohl einiges investieren müssen, um den Pkw wieder zugelassen zu bekommen.

Ein auffällig tiefer alter VW Golf wurde im Stadtgebiet Heilbronn angehalten. Hier war weder das Gewindefahrwerk noch eine Spurverbreiterung durch einen Gutachter abgenommen worden.

Auch hier muss der Fahrer nach Auskunft der Polizei mit einem Bußgeld rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.11.2020