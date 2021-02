Polizei fasst Verdächtigen

Bestenheid.Ein versuchtes Tötungsdelikt in Bestenheid beschäftigt seit 3. Februar die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, befand sich am am Abend dieses Mittwochs ein 21-jähriger afghanischer Staatsbürger mit Bekannten in einer Wohnung in der Bestenheider Landstraße und konsumierte gemeinsam mit ihnen

...