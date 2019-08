Pogramm geht in die zweite Runde

Wertheim.Die Ferien für Entdecker des Stadtjugendring Wertheim sind im vollem Gange und die jungen Entdecker nutzten zahlreich die umfangreichen Möglichkeiten. Auch in der zweiten Hälfte gibt es noch die Chance auf einen der wenigen Restplätze.

Zudem gibt es es neben den Aktionen mit Anmeldung auch einige Angebote, bei denen die Kinder einfach ohne Anmeldung vorbei kommen und mitmachen können.

Das Roxy-Kino bietet an jedem Ferienmittwoch (14., 21., 28. August und 4. September einen Film für Kinder an. Filmstart ist jeweils 15 Uhr. Die jeweiligen Filme sind auf der Internetseite des Kinos zu finden.

Schwimmabzeichen

Die DLRG Jugend Wertheim bietet die Gelegenheit das Jugendschwimmabzeichen abzulegen. Die Abnahme des Bronze-Abzeichen findet wieder am 19.8 statt, die Schwimmabzeichen Silber und Gold werden nochmals am 26.8. abgenommen. Beginn ist jeweils um 18 Uhr am Schachfeld im Freibad. Die Kinder müssen den Freibadeingang benutzen.

Am 6. September bietet der FC Eichel das Mixed-Fußball-Turnier „Just4Fun“ für Jungen und Mädchen von 6 bis 13 Jahren an. Treffpunkt ist der Aufwärmplatz in Eichel.

Mülldetektive

Bei folgenden anmeldepflichtigen Aktionen gibt es noch freie Plätze: Kunst der Feuererzeugung (20. August), Freizeitspiele und Co. (29. August), Mülldetektive im Einsatz (30. August), „Groove hier!“ - Rhythmus neu erleben (2. September), Sturm im Wasserglas - Experimente im Glasmuseum (3. September), DLRG-Juniorretterkurs (3. bis 6. September), Produzieren eines Livehörspiels in der Stadtbücherei (4. September) und Kinder-Theaterseminar (7. bis 8. September).

Ausführliche Informationen zu den Angeboten ohne Anmeldung, sowie das Anmeldesystem für die anmeldepflichtigen Aktionen sind unter www.stadtjugendring-wertheim.de/entdecker zu finden.

