Pkw-Fahrer auf der A 3 ausgebremst

Wertheim.Wegen Nötigung durch Ausbremsen eines anderen Pkw auf der Autobahn bei Bettingen verurteilte das Amtsgericht Wertheim einen Audi-Fahrer aus Wiesbaden. Der 43-Jährige erhielt eine Strafe von 30 Mal zehn Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Der Angeklagte war am 5. Januar auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Auf den drei Spuren herrschte „dichter, aber flüssiger“ Ferien-Rückreiseverkehr. Der Geschädigte aus Remscheid befand sich auf der Mittelspur und bemerkte im Rückspiegel, dass der Audi immer wieder die Spur wechselte, ohne großen Raumgewinn zu erzielen. Dabei habe er auch rechts überholt.

Auch bei ihm sei der Audi rechts vorbei und knapp vor seinem Wagen auf die Mittelspur gefahren. Als Hinweis auf das verkehrswidrige Verhalten habe er die Lichthupe betätigt. Darauf habe der Audi plötzlich stark abgebremst. Das Paar erstattete telefonisch bei der Polizei Anzeige mit Beschreibung des Wagens und Angabe des Kennzeichens. Eine Streife wartete bei Hösbach auf den Audi und kontrollierte die Insassen. Am Steuer saß der Angeklagte, mit an Bord waren die Freundin und ein Kind. Beim ersten Verhandlungstermin machte der Beschuldigte zum Vorwurf keine Angaben. Die Remscheider Zeugen konnten ihn nicht identifizieren, erinnerten sich aber, dass der Fahrer damals graue kurze Haare hatte und mittleren Alters war, beides zutreffend. Eine weitere Person habe im Auto gesessen. Daraufhin behauptete der Angeklagte, nicht er habe bei Wertheim am Steuer gesessen, sondern die Freundin. Der Verteidiger wollte die auswärts wohnhafte Frau als Zeugin anhören.

Beim zweiten Verhandlungstermin sagte sie nun, sie sei fünf bis zehn Minuten lang gefahren, wisse aber nicht mehr wo. Der Verteidiger beantragte Freispruch. Für das Gericht gaben verschiedene Indizien den Ausschlag. Zum Beispiel hatte der Beschuldigte in Hösbach zur Polizei gesagt: „So fahre ich nicht mit Frau und Kind im Auto“. Kein Wort darüber, dass er gar nicht am Steuer gesessen sei. Die Richterin war auch der Überzeugung, dass es sich um ein bewusstes Ausbremsen und nicht um eine Fehlbedienung handelte. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019