Physiker vermittelt Wissen zum Klima

Wertheim.Die Ortsgruppe Fridays for Future Wertheim ruft nach eigenen Angaben alle Schüler, Erwachsene, Arbeitgeber, Arbeitnehmer – alle Menschen – auf, sich am globalen Klimastreik am Freitag, 20. September, zu beteiligen und für bessere Klimapolitik auf die Straßen zu gehen. Die Kundgebung beginnt um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Wertheim und führt nach Reden von Wissenschaftlern und Schülern am Rathaus vorbei einmal durch die Innenstadt (wir berichteten). Endstation ist der Pavillon am Mainvorland. Hier sind alle Teilnehmer gebeten, Speisen für ein gemeinsames „Picknick for Future“ mitzubringen.

Gastredner wird unter anderem der Physiker Falk Braunschweig sein, der die physikalischen Grundlagen des Klimawandels vermittelt. Fridays for Future Wertheim freut sich nach eigenen Angaben über alle Unterstützer, denn das Klima gehe alle an. Ziel sei es nicht, einzelnen Menschen Vorwürfe zu machen, sondern sich gemeinsam für eine saubere Umwelt einzusetzen.

