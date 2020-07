Persönliche Beratung möglich

Main-Tauber-Kreis.In den vergangenen Wochen beantwortete das Welcome Center Heilbronn-Franken Fragen zum Arbeiten und Leben in Deutschland per E-Mail, Telefon oder in Form einer Videokonferenz. Ab sofort können Ratsuchende nun auch wieder einen Termin zur persönlichen Beratung vereinbaren. Im Main-Tauber-Kreis gibt es individuelle Termine nach vorheriger Absprache an den Standorten Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Die anderen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Beratung bleiben bestehen.

Die vergangenen Wochen haben viele Menschen vor neue Herausforderungen gestellt. Auch für internationale Fachkräfte haben die veränderten Umstände neue Fragen aufgeworfen. Kurz vor der Verschärfung der Pandemie-Situation trat zudem am 1. März das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das neue Einwanderungsperspektiven bietet.

Das Welcome Center Heilbronn-Franken berät auch in diesen herausfordernden Zeiten internationale Fachkräfte und Unternehmen rund um das Thema Arbeiten und Leben in Deutschland. Die Termine finden nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen statt. Anmeldung bei Elena Wormer unter Telefon +49 7131/3825 420 oder per E-Mail unter e.wormer@heilbronn-franken.com. Zusätzlich bietet das Welcome Center Heilbronn-Franken die in der ganzen Region etablierte Jobcafé-Veranstaltungsreihe als online Seminar an.

Bei den Jobcafés können sich internationale Fachkräfte zu verschiedenen Aspekten rund um die Jobsuche in Deutschland informieren. Das nächste online Seminar findet am Dienstag, 14. Juli, von 17 bis 19 Uhr statt. Bei diesem Termin geht es um das Thema „Bewerbungen und Vorstellungsgespräche: Personalverantwortliche berichten“. Interessierte können sich auf der Homepage des Welcome Centers für das Jobcafé anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020