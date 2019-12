Pennäler beweisen Erfindergeist

Beim Erfinderwettstreit „Kreative Köpfe“ suchten am Dienstag elf Schüler und Schülerteams einen Förderer für ihre einfallsreichen Ideen.

Wertheim. Das Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) wurde am Dienstagabend sozusagen zur „Höhle der Löwen“. Denn dort suchten elf Schüler und Schülerteams im Zuge des Erfinderwettbewerbs „Kreative Köpfe“ einen Förderer für ihre kreativen Einfälle.

Im Gegensatz zur aus dem Fernsehen bekannten „Löwenhöhle“ durften sich allerdings die Nachwuchstüftler ein Unternehmen als Förderer aussuchen – und nicht umgekehrt. „Für unsere Schule ist es immer wieder schön zu sehen, wenn junge Menschen über sich hinaus wachsen“, begrüßte Schulleiter Reinhard Lieb die Teilnehmer.

Die Veranstaltung war die zweite Runde des Wettbewerbs „Kreative Köpfe“, der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfand. „Dieses Jubiläum beweist, dass da eine kluge Idee geboren wurde, die hier gut aufgehoben ist und gelebt wird“, lobte Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez den Ideenwettstreit. Dieser sei außerdem auch ein Zeichen dafür, dass es in Wertheim einen starken Mittelstand gebe, der über das eigene Wohl hinausschaue und Jugendliche für Technik begeistern wolle.

Region voller Kreativität

„Die Ergebnisse dieser Wettbewerbs zeigen uns immer wieder, welche Kreativität in der Region steckt“, betonte Wettbewerbskoordinator Wolfgang Konrad. Die Jury sei jedes Mal aufs Neue begeistert. Stolz auf das Jubiläum war auch Iris Lange-Schmalz. Die Wettbewerbsleiterin unterstrich, dass die Aktion eine einzigartige Plattform sei, um jungen Menschen die Welt der Technik begreiflich zu machen.

Die einzelnen Projekte stellte Volker Siegismund von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vor. Der Wirtschaftsingenieur leitet die Jury des Erfinderwettstreits. Auch in diesem Jahr durfte Siegismund dem Publikum wieder allerhand kreative Einfälle näherbringen.

Wie etwa einen Adapter, mit dem ein Handrührgerät zum Kartoffelschäler umfunktioniert werden kann. Die Idee stammt von der 14-jährigen DBG-Schülerin Patricija Linde.

Einen intelligenten Notenständer haben sich die beiden 13-jährigen Gymnasiasten Christian Hartke und Emil Seibold ausgedacht. Dieser soll einen gewöhnlichen Notenständer mit technischen Erweiterungen wie einem Metronom oder einem Stimmgerät kombinieren.

Handwerkern künftig die Arbeit erleichtern wollen Julius König und Kilian Malina mit ihrem höhenverstellbaren Werkzeugkasten. Ebenfalls interessant für Handwerker dürfte die Idee von Linus Jung sein. Der zwölfjährige Schüler von der Comenius-Realschule überzeugte die Juroren mit seinem Verschlusses für Heißklebepistolen. Dieser soll verhindern, dass nach der Benutzung noch heißer Klebstoff ausläuft.

Ein Segen für jeden Katzenbesitzer dürfte die Idee von Nils von Donop sein: ein einfach und schnell zu leerendes Katzenklo.

Eiersammler

Eine Regenschirmhalterung hat DBG-Schüler Maximilian Busch ersonnen. Der Vorteil: Auch bei Regen hat man beide Hände frei. Einen Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsmüll will Pauline Hegmann mit ihrem ressourcenschonenden Seifenspender namens „Soapie“ leisten.

Busfahrscheine aus Papier überflüssig machen möchten Theresa Michel und Hanna Jakob. Die beiden Mädchen haben sich eine Busfahrkarte ausgedacht, auf die man per App Fahrten aufladen kann. Im wahrsten Sinne die Spreu vom Weizen trennen soll die Spelzen-Ausblasmaschine des 13-jährigen Luis Busse.

Hühnerbesitzern das Leben leichter machen könnte der mobile Eiersammler, den Linda Spiegl als Idee eingereicht hat.

Komplettiert wurde das Feld von Lenny Miguel und Ferreira Rei. Die beiden 14-jährigen Schüler von der Comenius-Realschule wollen Pfandbons in Papierform durch ein Pfandsystem mit QR-Codes ersetzen.

Insgesamt waren bei dem Wettbewerb „Kreative Köpfe“ dieses Jahr 37 Projekte in Wertheim am Start, von denen die elf genannten die Jury am meisten überzeugten.

Den siegreichen Erfindern standen bei der zweiten Runde nun insgesamt zehn Unternehmen als potentielle Partner zur Auswahl. Namentlich waren dies: die Stadt Wertheim, Aquila, Lutz Pumpen, Industronic, Wilhelm König, Saint-Gobain, Brand, König & Meyer, Woerner und die Sparkasse Tauberfranken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019