Pendler im ländlichen Raum auf Autos angewiesen

Bestenheid.Andreas Stoch, Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und Fraktionsvorsitzender im Landtag, besuchte bei seinem Aufenthalt in Wertheim die Firma König & Meyer. Unter der Führung von Gabriela und Martin König wurde die Produktion im Werk II in der Otto-Schott-Straße besichtigt.

Begleitet wurde Stoch von Brigitte Kohout, stellvertretende Bürgermeisterin, Ingo Ortel, Gemeinderat und Thomas Kraft, Kreisvorsitzender der SPD und Kreisrat im Main-Tauber-Kreis. Das Unternehmen fertigt überwiegend die Produktteile selbst. Davon zeigte sich Andreas Stoch beeindruckt. Gesprochen wurde auch über Rahmenbedingungen der Wirtschaft.

Fachkräfte, bezahlbares Wohnen und Mobilität sind Themen über die man sich austauschte. Gabriela und Martin König legten die Situation in Wertheim dar. Die Fragen seien im ländlichen Raum anders zu beantworten als in den Ballungsräumen, so Andreas Stoch. Bei der Mobilität sei in erheblich höherem Maße der Autoverkehr nötig als in Großstädten. Dennoch gehe er davon aus, dass der Individualverkehr nicht auf dem heutigen Stand bleiben wird. König & Meyer ist ein Ausbildungsbetrieb. Für handwerkliche Berufe gebe es allerdings nur sehr wenig Bewerbungen.

Die Erwartungen von Jugendlichen und Eltern an das Berufsleben machen sich hier bemerkbar, so Andreas Stoch. „Dem Kind soll es mal besser gehen“, sei die Begründung. Aus den Realschulen gingen noch etwa 30 Prozent der Schüler direkt in eine Ausbildung. Auch der Mindestlohn wurde Andreas Stoch angesprochen. Er führte nicht zu Arbeitsplatzverlusten, war die gemeinsame Einschätzung der Gesprächspartner. Ziel der SPD sei es, dass die Menschen eine Rente über der Grundsicherung erarbeiten können. Der Mindestlohn müsse entsprechen festgelegt werden. Derzeit müsste der dann zwölf Euro betragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019