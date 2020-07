Peinlichkeiten eines gebrauchten Lebens

Wertheim.Conventartis veranstaltet am Samstag, 11. Juli, um 19 Uhr auf der Wertheimer Burg einen Kabarettabend mit Angelika Beier. Ihr Programm nennt sich „Höhepunkte zwischen Sex und 60“.

Angelika verwandelt sich in „Fanny“ und gibt Tipps für Kamasutra, Tantra und fesselnden Sex und denkt an das „erste Mal“ aber nicht mehr an das letzte Mal.

Überfällt Sie abends um 10 gelegentlich eine merkwürdige Bettschwere? Klingt die neueste Band für Sie wie ein mittelschwerer Verkehrsunfall? Müssen Sie abends nicht mehr zu Hause vorglühen, um Geld zu sparen?

Lösen Sie lieber Sudoku-Rätsel anstatt an Kamasutra, Tantra und fesselnden Sex zu denken? Sie können sich zwar noch gut an das „erste Mal“ erinnern, aber nicht mehr an das letzte Mal? Wer mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantworten kann, hat das Ende der Jugend erreicht und ist reif für Angelika Beiers neues Programm.

Angelika spielt Fanny. Und Fanny ist eine Frau in den „Besten Jahren“. Kein Wunder, sie ist in den besten, weil sie die Guten bereits hinter sich hat.

Das meiste in ihrem Leben ist Second Hand: Second Hand-Gefühle, abgelegte Ehemänner, gebrauchte Leidenschaften, erprobte Gewohnheiten, liebgewordene Gewissheiten. Konsequenterweise eröffnet Fanny einen Second Hand-Laden. Schließlich hat sich viel angesammelt in ihrem Bühnenleben: Klamotten, Requisiten, verrückte Geschichten. Als leidenschaftliche Kabarettistin serviert und verkauft sie nun die zahllosen Köstlich- und Peinlichkeiten ihres gebrauchten Lebens in einer fulminanten Bühnenshow satirischen Ausmaßes.

Einlass ist um 18 Uhr. Leider gibt es keine Ausweichmöglichkeiten bei Regen.

Es werden aber Regencapes käuflich zu erwerben sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020