Pegelstände fallen wieder

Wertheim.Die Hochwasserlage hat sich durch den nächtlichen Kälteeinbruch von Sonntag auf Montag auch in Wertheim beruhig, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Stadt. Die Pegelstände sowohl in Wertheim und an den Oberläufen des Mains fallen bereits.

Lage entspannt sich

Am Montagmorgen lag der Wertheimer Pegel bei 3,39 Metern. Am Sonntag hatte er sich der 3,50-Meter-Marke angenähert. „Die Wettervorhersagen für diese Woche kündigen Temperaturen von deutlich unter null Grad an. Somit ist damit zu rechnen, dass sich die Hochwasserlage weiter entspannen wird“, schätzt Stadtbrandmeister Torsten Schmidt die Entwicklung ein. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.02.2021