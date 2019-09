Parkplatz an der Main-Tauber-Halle wird gesperrt

Wertheim.Wertheim rüstet sich für die Michaelis-Messe. Das traditionelle Volksfest findet vom 28. September bis 6. Oktober statt. Die Aufbauarbeiten haben begonnen. Dafür müssen Parkflächen rund um die Main-Tauber-Halle nach und nach gesperrt werden. Die markierten Parkplätze direkt vor der Main-Tauber-Halle sind wegen Aufbauarbeiten des Festwirts ab Montag, 16. September, gesperrt. Der Parkplatz an der Main-Tauber-Halle steht ab Freitag, 20. September, nicht mehr zur Verfügung. Der Parkplatz „Untere Leberklinge“ (drei Stunden mit Parkscheibe) gegenüber der Rathausbrücke bleibt zunächst bestehen. Er wird erst ab Donnerstag, 26. September, gesperrt. Damit die Fahrzeuge der Schausteller gefahrlos zu- und abfahren können, wird in der schmalen Hämmelsgasse eine Halteverbotszone eingerichtet. Sie gilt ab Montag, 16. September, im Bereich des Bahnübergangs sowie in der restlichen Hämmelsgasse beginnend ab Montag, 23. September, bis einschließlich Samstag, 12. Oktober.

