Parkplatz am Mankai überflutet

Marktheidenfeld.Aufgrund der starken Regen- und Schneefälle musste am Samstagvormittag der Parkplatz am Mainkai in Marktheidenfeld wegen Hochwasser gesperrt werden. Bereits am Vormittag wurden zahlreiche Halter der noch auf dem Parkplatz befindlichen Pkw von der Polizei Marktheidenfeld telefonisch verständigt. Am Nachmittag spitzte sich die Lage auch auf den weiter vom Ufer entfernten Parkplätzen zu. Dank der heiß laufenden Telefondrähte der Polizei Marktheidenfeld konnten auch bei diesen Fahrzeugen alle bis auf einen Halter telefonisch erreicht werden. Da der Kastenwagen „abzusaufen“ drohte, musste er durch einen Abschleppdienst auf einen trockeneren Parkplatz umgesetzt werden.

