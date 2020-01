Paradebeispiel für soziales Engagement

In der früheren Apotheke am Engelsberg ist nun wieder Betrieb. Hier hat der Rotkreuzladen nach langer Suche eine neue Heimat gefunden.

Wertheim. Der Wertheimer Rotkreuzladen öffnete am Montag offiziell seine Pforten am neuen Standort in den Räumen der ehemaligen Apotheke am Engelsberg.

„Ich bin überzeugt, dass wir hier ein tolles, neues Zuhause gefunden haben“, freute sich die

...