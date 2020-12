Pandemie prägt Weihnachten in Partnerstädten

Auch die Partnerstädte von Wertheim feiern Weihnachten unter Corona-Bedingungen. So manche Veranstaltung entfällt. Groß ist der Wunsch nach Normalität.

Wertheim. Festival des Lichtes, Weg des Lichtes, der Welt größte Weihnachtsbaum, lebensgroße Darstellungen der Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsmärkte mit regionalen Spezialitäten, Karussell und Riesenrad. Dies waren in den vergangenen Jahren und sollten auch in diesem Jahr die Attraktionen für die Weihnachtszeit in Wertheims Partnerstädten sein.

Seit dem 7. Dezember leuchtet am Hang des Berges Ingino über unserer italienischen Partnerstadt Gubbio in Umbrien wieder der „Albero di Natale“, ein Weihnachtsbaum, der seit 1981 von einer Gruppe Freiwilliger installiert wird, und der inzwischen als größter Weihnachtsbaum der Welt bekannt geworden ist.

Von der mittelalterlichen Stadtmauer erstreckt er sich mit über 700 farbigen Lichtern über eine Strecke von 750 Metern bis hinauf zur Basilika des Heiligen Ubaldos, des Schutzpatrons der Stadt.

Darüber leuchtet der Weihnachtsstern auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern. Berühmte Persönlichkeiten wie Papst Benedikt XVI., Papst Franziskus, Georgio Napolitano oder der Astronaut Paolo Nespoli entzündeten schon während einer aufwendigen Zeremonie, die auch im Fernsehen übertragen wird, den „Baum“.

Zeremonie per Videokonferenz

Aufgrund der Corona-Situation musste in diesem Jahr die Zeremonie in einer Videokonferenz stattfinden. Vertreter der Partnerstädte übermittelten Grüße. Für Wertheim und die IPW (Internationale Partnerschaftsvereinigung Wertheim) nahm Elvira Väth an der Übertragung teil und sprach die Hoffnung aus, dass bald wieder persönliche Begegnungen möglich sein werden.

Über die ganze Weihnachtszeit kommen bis nach den Heiligen Drei Königen normalerweise Tausende von Menschen nach Gubbio, um den Baum und Szenen der Weihnachtsgeschichte im Stadtteil San Martino zu sehen und zu besuchen.

„Doch“, so schreibt Laura Zampagli, „in diesem Jahr wird alles anders sein. Die Veranstaltung ,Gubbio è Natale’ wurde abgesagt, die Szenen der Weihnachtsgeschichte im Stadtteil San Martino wurden nicht aufgebaut, es gibt auch keinen Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz, kein Riesenrad, keinen Santa Klaus mit dem Schlitten für die Kinder, keine Eisbahn.“

In ihrer E-Mail beschreibt Laura die strengen Regeln, die erlassen wurden, wie Reiseverbote, Fernunterricht für höhere Schulen, die dringende Mahnung, Weihnachten und Silvester nur in der eigenen Familie zu feiern. Da die Infektionszahlen in der Region Umbrien in der letzten Zeit gefallen seien, gebe es noch keinen totalen Lockdown. Laura hofft, dass die Menschen sich ihrer Verantwortung für die Gemeinschaft bewusst sind.

Sie schließt ihren Bericht mit dem Wunsch: „Trotz alledem, im Namen von der Stadt Gubbio wünsche ich allen Freunden von Wertheim und den Partnerstädten alles Gute für das Weihnachtsfest und für ein glücklicheres 2021!“

„Weg des Lichts“ in Salon

Aus unserer Partnerstadt Salon-de-Provence in Frankreich teilt uns Mauricette Roussel, die Vorsitzende des Jumelage-Vereins, mit: „Die Stadt Salon erlebte im November den schlimmsten Monat ihrer Geschichte. Die günstige Entwicklung der Corona-Krise erlaubte es dann Bürgermeister Nicolas Isnard, Salon in den Farben von Weihnachten erleuchten zu lassen.

Die Feierlichkeiten fanden vor dem Hintergrund der Entwicklung der Gesundheitskrise und staatlicher Genehmigungen statt.

Bei Einbruch der Dunkelheit eroberte ein erhabener ,Weg des Lichts’ in einer märchenhaften Atmosphäre die Plätze, Bäume, Denkmäler, Brunnen und Geschäfte der Stadt mit Straßenkreuzungen, Baumbehängen, Girlanden.

Es ist diese intime und warme Atmosphäre, mit der unsere Stadt uns verführt.“

Detailliert schildert Mauricette die Events wie: ein Weihnachtsmarkt auf dem Place Morgan mit 24 Buden, Fanfarenbläser, die durch die Stadt ziehen, zahlreiche Weihnachtsmaskottchen aus dem „Magic Christmas Disney“, Figuren aus dem „König der Löwen“, „Schneekönigin“, „Toy Parade“, „Parade of the Sea“ und ein Weihnachtsmann in einer riesigen Schneeblase sollten Jung und Alt erfreuen.

Neben diesem Spektakel und anderen „Animationen“ werden aber auch die unumgänglichen Weihnachtstraditionen der Provence gepflegt. Im provenzalischen Stall des Place des Centuries gibt es eine lebende Krippe, in der Hirten in den traditionellen Kostümen Teile der Weihnachtsgeschichte inmitten von Rindern, Eseln, Schafen, Ziegen, Lämmern und Kaninchen aufführen. Auf einem Krippenweg wird den Schutzengeln, dem Pflegepersonal und all denen, die sich um andere kümmern, gedacht. In einer historischen Krippe, die Mauricette in Teilen 2011 in unserem Grafschaftsmuseum aufgebaut hatte, sind die berühmten Santonfiguren zu sehen.

Die Weihnachtsmessen mit der provenzalischen Wache dürfen in diesem Jahr nur 30 Personen besuchen. Eine Mitternachtsprozession wird es nicht geben.

Unterdessen hat Mauricette mitgeteilt, dass an Silvester eine Ausgangssperre ab 20 Uhr verordnet wurde und dass sich an Weihnachten und Neujahr nur sechs Personen in einer Wohnung treffen dürfen.

„Es wird also in diesen schwierigen Zeiten keine großen Familientreffen geben. So gibt es die Gelegenheit, über die Bedeutung des Weihnachtsfestes nachzudenken“, meint Mauricette und schließt doch etwas skeptisch: „Wird es nach der Pandemie möglich sein, unsere Familie und Freunde – auch in den Partnerstädten – wiederzusehen?“

Besondere Häuserdekoration

Auch in unseren englischen Partnerstädten Huntingdon und Godmanchester bringen besondere Beleuchtungseffekte den Bewohnern Licht, Zuversicht und Freude in dieser ungewissen Zeit. Nicht nur die Pandemie, sondern auch die Ungewissheit über die künftige Entwicklung durch den „absurden Brexit“ belaste die Menschen, schreibt Dick Taplin, Bürgermeister von Godmanchester. Mit einer ganz besonderen Rathausbeleuchtung mit wechselnden Effekten möchte das Rathaus den Bürgern am Ende dieses schrecklichen Jahres etwas Positives bieten, an das sie sich gerne erinnern.

„Diese Lichter bilden das Herzstück unseres Festivals des Lichts, das sich in der ganzen Stadt verbreitet hat. Viele bemühten sich besonders, ihre Häuser zu dekorieren und zu beleuchten, und erstellten einen speziellen Adventskalender, in dem Einzelpersonen für jeden Tag vor Weihnachten Fenster dekorieren – und um die Menschen zu ermutigen, draußen herumzulaufen (natürlich mit angemessenem Abstand), aber auch ein Quiz in jedes Fenster aufzunehmen, das die Kinder lösen können“, berichtet Dick.

Mit „den bestmöglichen Wünschen für die festliche Jahreszeit und der Hoffnung auf ein besseres 2021“, grüßt der Bürgermeister.

Aus Szentendre, der Partnerstadt in Ungarn, schrieb Helyes Imre Mihály: Traditionell gab es im Dezember viele Weihnachtsprogramme. Das Anzünden von Adventskerzen mit Gebeten und Musik im Zentrum der Stadt. Wohltätigkeitsveranstaltungen wurden von verschiedenen Gruppen und Verbänden organisiert. Der Weihnachtsmarkt ist offen für den Verkauf traditioneller Geschenke und verschiedenster Produkte.

„Besser als Zukunft verlieren“

Am Heiligabend versammeln sich dann die Familien, um den magischen Moment des Festes zu feiern. Dies ist die Zeit, in der Weihnachtsgeschenke ausgetauscht werden. Nachts besuchen viele Menschen Gottesdienste.

Das Weihnachtsleben in diesem Jahr ist also ganz anders: Das Coronavirus tritt immer noch überall auf. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gibt eine Ausgangssperre. Menschen müssen in der Öffentlichkeit Gesicht und Nase bedecken. Dasselbe gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an einem Ort außerhalb des Hauses. Das Zusammenkommen ist auf eine kleine Anzahl beschränkt, auch an religiösen Orten.

Imre bringt schließlich seine Überzeugung und Hoffnung zum Ausdruck, dass „es unvergleichlich besser ist, jetzt in unserem Handeln eingeschränkt zu sein, als die Zukunft überhaupt zu verlieren.“

