Ortsdurchfahrt Mondfeld gesperrt

Wertheim.Die Landesstraße 2310 wird zwischen der Schleuse Faulbach und dem Ortsende Mondfeld von Montag, 19. August, 8.30 Uhr bis einschließlich Samstag, 7. September, für den Verkehr gesperrt. Grund sind Straßensanierungsarbeiten und die Erneuerung der Fahrbahndecke. Umleitungen sind ausgeschildert.

Für die Buslinie 977 (Miltenberg – Würzburg) sowie die Linie 972 (Wertheim-Boxtal-Freudenberg) ergeben sich Änderungen im Fahrplan. Der parallel zur L 2310 verlaufende Radweg ist nicht von der Sperrung betroffen. Darauf weist die Stadtverwaltung Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde hin.

Über die bayerische Seite

Der überörtliche Verkehr aus Richtung Wertheim kommend wird folgendermaßen umgeleitet: An der Kreuzung Spessart/Odenwaldbrücke geht es über die Spessartbrücke zum Kreisverkehr Kreuzwertheim, dann nach Hasloch, Stadtprozelten, Collenberg und Kirschfurt. Über die mainbrücke geht es zurück auf die badische Seite nach Freudenberg.

Von Bestenheid aus kann die Sperrung über die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Bestenheid und Wartberg, Nassig und Boxtal umfahren werden. Grünenwört ist jederzeit zu erreichen.

Eine Umleitung für den Verkehr aus Richtung Miltenberg ist ab Boxtal über Wessental, Nassig nach Wertheim vorgesehen. Aus Richtung Boxtal kann Anlieger- und Anwohnerverkehr nach Mondfeld gelangen. Eine Weiterfahrt in Richtung Wertheim ist jedoch nicht möglich.

Buslinien betroffen

Um den Eingriff in den öffentlichen Nahverkehr so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Maßnahme in der Ferienzeit. Die Haltestellen des Stadtlinienverkehrs werden normal bedient. Die beiden überörtlichen Buslinien 977 und 972 sind von der Sperrung jedoch direkt betroffen. Aufgrund der Umleitungen ist mit Verspätungen auf allen Buslinien zu rechnen.

Die Linie 977 von Miltenberg nach Würzburg und zurück wird ab Wertheim beziehungsweise Miltenberg/Bahnhof über Stadtprozelten auf der bayerischen Mainseite umgeleitet. In Freudenberg wird lediglich die Haltestelle „Rathaus“ bedient.

Die Haltestellen in Boxtal und Tremhof fallen während der Sperrung aus, ebenso jene in Bestenheid, Grünenwört und Mondfeld sowie bis zur Haltestelle „Freudenberg/Schule“. An den Haltestellen der bayerischen Ortschaften besteht eine Mitnahmemöglichkeit.

Die Linie 972 (Wertheim-Boxtal-Freudenberg) verkehrt nach Umleitung über Bestenheid, Wartberg und Nassig weiter in die Ortsteile von Freudenberg und zurück. Die Haltestellen in Grünenwört und Mondfeld können nicht bedient werden.

Während der Straßensanierung kommt es im Zeitraum vom 26. August bis 1. September zusätzlich zu Forstarbeiten zwischen Grünenwört und der Schleuse. Hierfür wird die Fahrbahn gesondert abgesperrt. Zur eigenen Sicherheit werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die Sperrung zu befolgen. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019