Organisatorisches Puzzle gelöst

Videokonferenzen, lange Telefonate, Aufgaben per E-Mail: Nach Wochen digitalen Unterrichts macht sich ein Teil der Schüler am Montag wieder auf den Weg in die Schule – so auch in Wertheim.

Wertheim. Sie schieben Tische umher, hängen Schilder und Hinweise auf, verteilen Desinfektionsmittel – an den Wertheimer Schulen laufen Ende der Woche die Vorbereitungen für den anstehenden Schulstart auf Hochtouren. „Ich denke, wir sind gut gewappnet“, ist Katrin Amrhein im Gespräch mit den FN zuversichtlich. An der von ihr geleiteten Comenius Realschule (CRW) starten ab Montag rund 320 Schüler wieder in den Vor-Ort-Unterricht – allerdings nicht alle auf einmal. „Jeder Schüler kommt zwei Mal in der Woche für einen Vormittag in die Schule“, erklärt Amrhein und berichtet, dass sie und ihr Team im Vorfeld komplett neue Stundenpläne entwerfen mussten.

Entzerrung in den Gebäuden

Jede Klasse verteilt sich auf zwei Zimmer. Um Abstands- und Hygieneregeln gerecht zu werden, hat jeder Schüler einen einzigen, ihm alphabetisch zugewiesenen Sitzplatz. Der Unterricht endet sowohl vor den Pausen als auch zum Schulschluss versetzt, damit nicht zu viele Jugendliche gleichzeitig auf den Gängen unterwegs sind. Statt wie sonst 38 befinden sich nun maximal sechs Klassen im Gebäude.

„Die Laufwege sind abgesperrt und markiert“, berichtet Amrhein weiter. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, erklären die Schulleiterin und einige Kollegen in einem Youtube-Video die Wege durch das Gebäude sowie allgemeine Regeln. „Nun liegt es ein Stück weit an jedem einzelnen Schüler, den Ernst der Lage zu erkennen.“

An der Gemeinschaftsschule Wertheim (GMS) nehmen ab Montag rund 60 Schüler wieder am Unterricht Teil. Hier teilen sich die drei Klassen der Stufen neun und zehn auf sieben Gruppen auf, wie Schulleiter Lothar Fink berichtet. „Die Planung war aufwendig, aber wir haben es gut hingekriegt“, ist er optimistisch. Sollten allerdings noch mehr Klassen wieder in die Schule kommen, würden die Entzerrungsmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen. Auch hier gibt es einen komplett neuen Stundenplan, die Pausen laufen versetzt. „Ich denke, die Schüler sind alt und vernünftig genug, sich an die Abstandsregeln zu halten“, vertraut Fink seinen Schützlingen.

Von Normalität noch weit entfernt

Von einer „Rückkehr zur Normalität“ könne man am kommenden Montag bei weitem nicht sprechen, so die Meinung von Reinhard Lieb, Schulleiter am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Am DBG wurde ein eigener Lenkungstab für die Vorbereitung eingerichtet. Die gesamten Jahrgangsstufen 1 und 2 werden dort ab nächster Woche von insgesamt rund 40 Lehrkräften betreut.

„Die Parallelität der beiden Formate – Präsenzunterricht sowie Fernlernen für die anderen Klassen – stellt die Schulen, genauso aber auch die Familien vor große Herausforderungen“, prognostiziert Lieb.

Personell voll ausgelastet

„Wir nutzen aktuell 85 der Fläche für rund ein Drittel unserer Schüler“, stellt Manfred Breuer, Leiter des Beruflichen Schulzentrums (BSZ), fest. „Damit sind wir räumlich und personell voll ausgelastet.“ Denn um allen Regeln nachzukommen, sitzen maximal zehn Schüler in einem Raum. Pausen im herkömmlichen Sinn gibt es nicht, „die Schüler dürfen in den Klassenzimmern essen“. So beschränkt sich der Verkehr auf den Gängen auf den Weg in und aus der Schule sowie zu den Toiletten.

Am BSZ mit sieben verschiedenen Schularten sei die Organisation schon unter normalen Umständen äußerst komplex, so Breuer. Umso mehr lobt er seine beiden Kolleginnen, die dieses „Puzzle gelöst“ und einen funktionierenden Stundenplan erstellt hätten. Die Regeln, die am BSZ gelten, finden Schüler und Eltern auf der Internetseite der Schule, zudem bekommen sie ähnlich wie beispielsweise an der CRW eine persönliche Einweisung, wenn sie zum ersten Mal wieder in die Schule kommen. „Wir wollen nicht, dass Risiken entstehen, die wir hätten vermeiden können“, sagt Manfred Breuer.

Die Umsetzung der Hygieneregeln fordert auch die Schulträger – im Falle der allgemeinbildenden Schulen die Stadt Wertheim. „Von unserer Seite sind die Vorbereitungen soweit abgeschlossen“, wird Dezernatsleiter Helmut Wießner in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Eine explizite Maskenpflicht in den Schulen gibt es in Baden-Württemberg nicht, sie werden aber von einigen der Schulen empfohlen.

Das Abstandsgebot einzuhalten, gelte nicht nur für den Unterricht, sondern insbesondere auch in den Pausen und – darauf weist Ordnungsamtsleiter Volker Mohr ausdrücklich hin – nach Schulschluss. Wie das Landratsamt mitgeteilt hat, werde ab Montag der reguläre Fahrplan des ÖPNV für Schultage wiederaufgenommen.

Einig sind sich die Leiter der verschiedenen Wertheimer Schulen in ihrem Lob für den Einsatz der Lehrkräfte, Sekretärinnen, Hausmeister und aller anderen an der Organisation Beteiligten. Von einem „engagierten und fähigen Team“ spricht Manfred Breuer und Katrin Amrhein ergänzt: „Sie kennen momentan weder Feiertage noch Wochenenden.“

Virtueller Unterricht

Für einen Großteil der Schüler geht der Fernunterricht vorerst weiter. Diesen handhaben die Schulen jeweils unterschiedlich, von digitalen Plattformen und Videokonferenzen über E-Mail-Verteiler bis zu regelmäßigen telefonischen Sprechstunden. „Die Grundschüler bekommen Aufgaben per Post zugeschickt oder holen sie ab“, berichtet Lothar Fink.

Doch auch wenn die Online-Angebote im Großen und Ganzen gut funktionierten, sei virtueller Unterricht schlichtweg nicht mit echter Interaktion gleichzusetzen, befürwortet Katrin Amrhein die Entscheidung, schrittweise in den regulären Schulbetrieb zurückzukehren: „Die Kinder brauchen ein Stück Alltag.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020