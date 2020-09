„Optimisten“ erobern die Stadt

Ein Projekt von Ottmar Hörl, der Stadt Wertheim und dem Stadtmarketing soll zum Nachdenken anregen und gute Laune erzeugen. Über 100 Figuren werden auch in den Ortsteilen aufgestellt.

Wertheim. Bereits weit vor Corona entstand die Idee für ein aufsehenerregendes Kunstprojekt, das ab Samstag in der Innenstadt von Wertheim, aber auch in den Stadtteilen und Ortschaften in den nächsten

...