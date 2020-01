Opel beschädigt und weitergefahren

Bestenheid.Einen Schaden von rund 1000 Euro verursachte ein Unbekannter am Donnerstag an einem Opel in Bestenheid. Der Corsa war in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13.10 Uhr an der Reichenberger Straße oberhalb des Beruflichen Schulzentrums geparkt.

In dieser Zeit rangierte wohl der Fahrer eines unbekannten Wagens auf der Straße und beschädigte dabei den Opel. Anstatt den Unfall zu melden, verließ der Verursacher jedoch die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug und dessen Lenker geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020