Online-Austausch für Eltern

Main-Spessart.Da die vier Familienstützpunkte im Landkreis Main-Spessart pandemiebedingt derzeit keine Elternabende durchführen können, wollen sie interessierte Eltern online informieren und Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch geben.

Gemeinsam mit dem Familieninformationszentrum, mit „Koki“ (Netzwerk frühe Kindheit) und „Elterntalk“ wird in den kommenden Wochen zweimal monatlich das so genannte „Online-Café“ durchgeführt.

Beim ersten Termin am Dienstag, 2. März, um 19 Uhr heißt es „Mit dem Säugling durch die Corona-Zeit“. Schwanger in Corona-Zeiten, Geburt unter Pandemieauflagen, die erste Zeit alleine und kaum soziale Kontakte: Wie fühlen sich junge Eltern? Von wem brauchen sie mehr Unterstützung? Was wünschen sie sich? Beim „Online-Café“ können sich junge Eltern kennenlernen und gemeinsam Antworten auf Fragen finden, die sie bewegen.

Moderiert wird der Abend durch Diplom-Pädagogin Stefanie Greß (Regionalbeauftragte „Elterntalk“), unterstützt von Diplom-Sozialpädagogin Andrea Schön („KoKi“).

Um beim „Online-Café“ dabei sein zu können, ist eine Anmeldung bis Montag, 1. März, unter familieninformationszentrum@lramsp.de notwendig. Der Zugangslink wird dann per E-Mail zugeschickt. Die zweite Veranstaltung ist für Donnerstag, 18. März, 19 Uhr vorgesehen. Dann wird es um „Schreien, Wüten, Toben - kleine Wutzwerge“ gehen.

