Omi und Opi warten jetzt auf Post

Wertheim/Freudenberg. In den Senioreneinrichtungen herrscht seit Wochen der Ausnahmezustand. Um die Bewohner nicht zu gefährden, gibt es eine strikte Besuchersperre. Deshalb sind Oma und Opa über jede Abwechslung und vor allem jedes Zeichen von außen dankbar. Aus diesem Grund haben sich die Leiter von drei Einrichtungen zusammengetan, um mit der Aktion „Seniorenpost“ für einen kleinen Moment der Freude zu sorgen.

Wohnstift Hofgarten

Im Wohnstift Hofgarten gibt es für die 99 Senioren in der stationären Pflege und 25 Bewohner im Servicebereich Wohnen die unterschiedlichsten Angebote, wie das Osterkartenbasteln. Neben dem hauseigenen Radiosender lädt der Wohnstiftchor über die Haussprechanlage zum gemeinsamen Singen ein. „Läuft während der Wohnstiftwelle ein ordentlicher Muntermacher, dann wird auch schon mal im Foyer getanzt“, erzählt Geschäftsführer Martin Leynar. Von den Betreuungsassistentinnen werden jedoch nur noch Einzelaktivierungen durchgeführt. „24 Stunden am Tag versuchen unsere Pflegekräfte, nicht nur ihrem Job nachzugehen, sondern auch den fehlenden Besuch zu ersetzen und haben mehr als sonst schon ein offenes Ohr für alle Bewohner“, so Leynar. Seiner Meinung nach leiden die Senioren in der Regel nicht wirklich unter der Situation, da das Heim über die soziale Betreuung gut aufgestellt sei. Durch das Außengelände haben die meisten auch nicht das Gefühl, eingesperrt zu sein. „Unser Eindruck ist allerdings, dass die Angehörigen langsam mehr unter der Situation leiden, denn die Anrufe werden mehr.“ Was jedoch fehlt, ist beispielsweise der Friseurbesuch, oder die „Kartenrunde“ in der Cafeteria. Freude dagegen bereitet der Einsatz von Pfarrerin Dr. Verena Mätzke, die ihre Andachten über die Haussprechanlage hält.

Seniorendomizil Altera

Im Seniorendomizil Altera betreuen im Moment 80 Mitarbeiter die 71 Hausbewohner. Um der Corona-Krise die Stirn zu bieten, bleiben die Bewohner des jeweiligen Wohnbereichs unter sich. Für den Besuch im Garten werden ebenfalls kleine Gruppen gebildet. Auch wenn es keine Besuche von Angehörigen gibt, Langeweile kommt nicht auf, versichern Monika Bohnacker von der Hausleitung und Pflegedienstleiterin Nicole Löffler. Für Abwechslung sorgt unter anderem ein breites Beschäftigungsangebot. Ob gemeinsames Singen oder Basteln, eine lustige Gesprächsrunde – die Senioren sind für jede Ablenkung dankbar. „Ich denke, die Angehörigen leiden oft mehr unter der derzeitigen Situation, die natürlich für alle Seiten sehr unglücklich ist.“ Trotzdem versuche man, die sozialen Bindungen, so gut es geht, aufrecht zu halten. Und wenn es lediglich ein Gespräch mit den Angehörigen am Fenster des ersten Stockes ist, weil beispielsweise eine Domizilbewohnerin an diesem Tag Geburtstag hat und keinen Besuch empfangen kann.

Große Freude kam dieser Tage auf, als die Tochter einer Mitarbeiterin Briefe an die Senioren in einem herzlichen „Du“ schrieb, erzählt Nicole Löffler. Und so entstand die Idee, die im Main-Spessart-Kreis bereits seit kurzem läuft. Die „Postaktion für Senioren“ halten beide für eine gute Sache. „Sie dient mit Sicherheit der Freude unserer Bewohner. Aber auch unsere Mitarbeiter würden sich über ein freundliches Wort freuen, denn sie machen wirklich gute Arbeit“, so Monika Bohnacker.

Otto-Rauch-Stift

„Ich hatte schon einfachere Tage“, sagt Monika Schäfer. Sie ist die Leiterin im Otto-Rauch-Stift in Freudenberg. Insgesamt 70 Mitarbeiter ziehen in der Einrichtung derzeit fest an einem Strang. Die Stimmung unter ihnen sei gut. „Wir halten halt zusammen“, sagt Schäfer.

Für ihre 73 Heimbewohner, der älteste ist 105 Jahre, ist die Situation auch nicht leicht. „Unsere Alltagsbetreuer sind ständig im Einsatz.“ Damit etwas Abwechslung möglich ist, wurde der Rosengarten gesperrt und ist zur Zeit ausschließlich für die Heimbewohner zugänglich. Am Montag kam jemand mit seinem Leierkasten vorbei und machte Musik. „Wir versuchen, jeden Tag mit kleinen Aktionen Abwechslung und Spaß zu schaffen“, so Schäfer. Auch wenn manche Familienmitglieder Kontakt bei geschlossenem Fenster zu ihren Angehörigen haben, leiden die Senioren trotzdem. Eine herzliche Umarmung vom Sohn oder der Enkelin, das ist es, was fehlt, weiß Monika Schäfer.

Die „Postaktion“ findet sie schon deshalb klasse, „weil sich unsere Bewohner nicht nur darüber freuen würden, sondern weil sie sich dann weniger vergessen fühlen würden“.

Einen herzlichen Gruß, wenn auch von einem fremden Menschen für jeden ihrer Heimbewohner, das wünschen sich alle Einrichtungsleiter. Dabei muss es nicht unbedingt ein langer Brief sein, ein paar herzliche Worte auf einer Karte würden schon ausreichen, um unbekannterweise Freude zu spenden.

