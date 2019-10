Ohne Ticket erwischt

Wertheim.Die Zugfahrkarte von Frankfurt nach Wertheim kostet mit Nahverkehrszügen ohne Bahncard 26,80 Euro. Theoretisch preisgünstiger sind zwei Verbundkarten, eine des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), die andere der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB). Die VAB-Karte kann man aber erst im entsprechenden Gebiet kaufen werden, die Strecke ab dem letzten RMV-Bahnhof bis zu diesem Punkt fährt man also schwarz. Das wissen die Schaffner, und so wurde ein Arbeitsloser aus Wertheim mehrfach erwischt.

Der 33-jährige Angeklagte ist seit dem Jahr 2006 vielfach vorbestraft, die Zeit seines Drogenkonsums scheint aber glaubhaft vorbei. Beim Bahnfahren versuchte er, Geld zu sparen, und wurde häufig erwischt. Fünf Taten zwischen Februar und Mai 2019 kommen hinzu.

Die Bahn stellte die Fahrtkosten vom letzten Bahnhof des RMV-Gebiets bis zum nächsten des VAB-Gebiets in Rechnung, jeweils weniger als sechs Euro. Hinzu kommen Bearbeitungsgebühren. So hat sich in den genannten und ähnlichen Fällen, die bei einem anderen Gericht verurteilt wurden, eine Summe von 1550 Euro angesammelt.

Dabei ist der ledige Mann nach eigenen Angaben mit 13 000 Euro verschuldet. Er besitzt keinen Führerschein, was die Suche nach einem Arbeitsplatz erschwert. Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen der Vorstrafen eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten mit Bewährung. Da der Schaden der Einzeltaten aber unter zehn Euro lag, beließ es das Gericht bei einer Geldstrafe von 50 Mal 15 Euro wegen Erschleichung von Leistungen. goe

