Ökumenische Gottesdienste

Wertheim.Die römisch-katholische und die evangelische Kirchengemeinden Wertheim feiern gemeinsam an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21. Mai, jeweils einen ökumenischen Gottesdienst mit Pastoralreferentin Ute Zeilmann und Pfarrerin Verena Mätzke. Wie die Verantwortlichen mitteilen, beginnt der erste ökumenische Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Stadtkirche St. Venantius. Der zweite Gottesdienst findet um 10.15 Uhr in der Stiftskirche statt.

Für den Gottesdienst in der Stadtkirche St. Venantius ist eine vorherige Anmeldung im Pfarramt Wertheim, Telefon 09342/4948, bis Mittwoch, 20. Mai, um 12 Uhr erforderlich. Weitere Infos gibt es auf den Internetseiten der Gemeinden. pm

