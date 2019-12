Öffnungszeiten des Rathauses

Wertheim.Das Rathaus hat zwischen den Jahren an folgenden Tagen zu den üblichen Zeiten geöffnet: am Freitag, 27. Dezember, sowie am Montag, 30. Dezember. Am Samstag, 28. Dezember, ist auch das Bürger-Service-Zentrum wie gewohnt besetzt. Geschlossen bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung am Montag, 23. Dezember, an Heiligabend, 24. Dezember, sowie an Silvester, 31. Dezember. Diese Regelung gilt auch für die Geschäftsstelle der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Wohnbau Wertheim.

Die Stadtbücherei pausiert vom 23. Dezember bis 6. Januar. Das Stadtarchiv im Archivverbund Main-Tauber im Kloster Bronnbach ist vom 21. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019