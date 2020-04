Oberbürgermeister hofft auf Entspannung der Lage in Bettingen

Wertheim.Der Baubeginn zur Erweiterung des Autobahnrasthofs Spessart-Süd bei Rohrbrunn wurde im Wertheimer Rathaus mit Freude und Erwartungen aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Von der dort geplanten Verdoppelung der Lkw-Parkplätze erhofft sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez eine Entlastung für Bettingen. Die Autobahndirektion Nordbayern hat mit Umbau und Erweiterung der Rastanlage Spessart Süd an der A 3 begonnen. Geplant sind 73 neue Stellplätze für Lkw. Das entspricht nahezu einer Verdoppelung auf dann 132. Bis Herbst 2021 soll die Erweiterung fertig sein.

OB Herrera Torrez geht davon aus, dass diese zusätzliche Kapazität auch Vorteile für Wertheim bringt. „Wir können jetzt zumindest auf eine gewisse Entspannung der Lage rund um den Autohof und die nahe gelegene Ortschaft Bettingen hoffen.“ Immer wieder wird Klage geführt, dass es an den Autobahnen zu wenig Parkplätze für Lkw gibt. So sind die Fahrer, wenn sie ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten wollen, häufig dazu gezwungen, abzufahren und sich einen Stellplatz abseits der Autobahn zu suchen. Damit einher geht eine erhöhte Verschmutzung mit Müll und Unrat.

Mit diesem Problem ist die Stadt Wertheim auch rund um den Autohof Bettingen befasst. Vor allem auf Drängen des Ortschaftsrats Bettingen hat sie wiederholt Maßnahmen zur Eindämmung des „Wildparkens“ ergriffen. So wurden zuletzt in den Straßen rund um den Autohof Betonblöcke und Leitelemente aufgestellt, um die Laster am Parken zu hindern. Zu lösen ist das Problem letztendlich aber nur durch mehr Stellplätze auf den Park- und Rastplätzen direkt an der Autobahn.

Die Erweiterung gehört zu einem Netzkonzept der Autobahndirektion Nordbayern. Dabei sollen an der A 3 zwischen der hessischen Landesgrenze und dem Autobahndreieck Würzburg-West neue Stellplätze für Lastwagen geschaffen werden. An dieser Strecke liegt – auf baden-württembergischer Seite – auch der Wertheimer Autohof. s tv

