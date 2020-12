Notbetreuung ist geregelt

Wertheim.Die Schulen und Kindertageseinrichtungen sind von Mittwoch, 16. Dezember, bis 10. Januar geschlossen. Die Stadt richtet daher eine Notbetreuung für Kinder ein, deren Eltern am Arbeitsplatz unabkömmlich sind.

In den Schulen wird für die Klassenstufen 1 bis 7 eine Notbetreuung von 16. Dezember bis 22. Dezember angeboten. Die Notbetreuung findet in der Schule statt, die die Kinder besuchen. Für die Kindergartenkinder gibt es die Notbetreuung zu den regulären Öffnungszeiten der Einrichtungen.

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.

Voraussetzungen

Die Notbetreuung deckt den gewohnten Zeitumfang ab, den das Kind ansonsten in der Schule oder im Kindergarten verbringt. Essen und Getränke müssen die Eltern ihren Kindern mitgeben.

·Die Notbetreuung kann – neben der Beschränkung auf Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz – nur unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen: Wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit in der Familie organisiert werden kann oder wenn die Kinder oder andere im Haushalt lebende Personen keine Symptome der Coronavirus-Erkrankung haben.

Und so funktioniert die Anmeldung: Der entsprechende Anmeldebogen und die Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit wurden den Kindern am Montag von der Schule mitgegeben bzw. den Eltern per E-Mail zugeschickt.

Eltern von Kindergartenkindern erhalten die Vordrucke ab Dienstag, 15. Dezember, in der jeweiligen Einrichtung.

