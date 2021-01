Notbetreuung: „Die Kinder suchen die Nähe“

Wertheim.Konzentrierte Stille. In einem Klassenraum in der Dertinger Grundschule sitzen neun Schüler der zweiten bis vierten Klassen und arbeiten: Einige lösen Übungen am Tablet und auf dem Laptop. Andere brüten bei geöffnetem Lehrbuch über Homeschooling-Aufgabenblättern. Lehrerin Manon Seidenspinner notiert etwas am Pult. Ihr Arbeitsbereich ist von einer Plexiglasscheibe umgeben. Die Lehrerin und

...