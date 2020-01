Noch viel Arbeit bis „besenrein“

Die Dauercamper in Urphar sind nun weg. Doch was nach reiner Idylle am Main aussehen könnte, erinnert teilweise an eine Müllhalde.

Urphar. Dauercamper und Urphar gehörten seit vielen Jahren zusammen wie Brot und Butter. Doch weil die Feuerwehr und die DLRG deutlich mehr Platz brauchen, müssen die sanitären Anlagen der Dauercamper, die im Untergeschoss des Feuerwehrhauses untergebracht

...