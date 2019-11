Wertheim.Noch kann man beim Blick aus dem Fenster kaum glauben, dass in weniger als zwei Monaten Weihnachten vor der Tür steht. In der Wertheimer Altstadt ziert allerdings schon die Weihnachtsbeleuchtung die Fassaden einiger Häuser. Gestern haben Mitarbeiter der Stadtwerke in der Maingasse geschmückt. Bild: Elisa Katt

