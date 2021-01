Nightgroove um ein Jahr verschoben

Wertheim.Es steht fest: Auch 2021 wird es in Wertheim keinen Nightgroove geben. „Es ist unvorstellbar, dass Anfang April ein Kneipenfestival stattfinden kann“, verweist Veranstalter Andreas Müller auf die Infektionslage. Der neue Termin sei bereits mit der Stadtverwaltung abgestimmt und ist für Samstag, 26. März 2022 geplant. „Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass Veranstaltungen bis dahin wieder ohne Einschränkungen stattfinden können“, sagt Müller.

Sorge um Gastronomie

Sorgen macht er sich allerdings um die Gastronomie-Betriebe, welche das Herzstück der Veranstaltung darstellen. „Sie sind von der Pandemie mit am härtesten getroffen“, gibt Müller zu bedenken. „Wenn wir Ende des Jahres in die Planung einsteigen, müssen wir erst einmal schauen, wie die Lokale die Krise überstanden haben.“ In vergangenen Jahren beteiligten sich zwölf bis 15 Betriebe am Nighgroove. „Ich hoffe, dass wir wieder auf diese Zahl kommen.“ Welche Bands dabei sein werden, das kann Müller aktuell noch nicht sagen. Damit hat zwei Jahre lang kein Nightgroove in Wertheim stattgefunden. Zunächst war die Kneipentour wegen Corona auf Herbst 2020, dann auf April 2021 verschoben worden. eli

