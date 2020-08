Wertheim.Beim Amtsgericht Wertheim ging es um den Vorwurf vorsätzlicher Besitz eines verbotenen Gegenstands/Waffe. Corpus delicti war ein Laserpointer, zylindrisch, etwa 10 auf 2,5 Zentimter, Preis unter zehn Euro, vorgesehen als „Zusatzgerät für eine Waffe“ nach Montage auf ein Zielfernrohr und auf ein Gewehr.

Verantworten musste sich ein 32-jähriger Mann aus dem nördlichen Main-Tauber-Kreis. Die Verhandlung zeigte die Bandbreite, mit der man den Fall beurteilen kann. Die Staatsanwältin blieb beim Vorwurf einer vorsätzlichen Tat, die Richterin gab den Hinweis, auch eine Verurteilung wegen Fahrlässigkeit komme in Betracht.

Sie ließ aber durchblicken, dass sie das Verfahren wegen geringer Schuld gegen Zahlung einer Geldbuße einstellen würde. Das scheiterte an der Zustimmung der Staatsanwältin. Der Angeklagte meinte schließlich, er habe nichts Falsches getan. Im Urteil kam es „trotz Unschlüssigkeiten“ zum Freispruch.

Der Beschuldigte hatte mit seinem Bruder ein E-Bay-Konto genutzt. Angeblich nannte der Bruder als Lieferanschrift für den Laserpointer versehentlich die damalige Frankfurter Anschrift des Angeklagten. Als dort ein Päckchen ankam, habe der Bruder auf telefonische Nachfrage gemeint, er solle es aufbewahren. Der Angeklagte wollte das Päckchen lieber dem Lieferanten zurückschicken, unterließ es aber, um nicht der „Laufbursche“ des Bruders zu sein. Später habe er das „ungeöffnete Päckchen“ bei sich aus den Augen verloren.

Wohnungsdurchsuchung

Im Zeitraum Oktober/November 2019 zog der Beschuldigte aus beruflichen Gründen von Frankfurt in den Main-Tauber-Kreis und mit ihm das Päckchen. Im weiteren Verlauf erfuhr eine Staatsanwaltschaft, an welche Kunden diese Pointer geliefert wurden. Nach dem Informationsaustausch beantragte in unserem Fall die Staatsanwaltschaft Mosbach einen Hausdurchsuchungsbefehl, und am 7. Mai „stand“ die Polizei um sieben Uhr beim Angeklagten „auf der Matte“.

Der Beschuldigte sagte den Beamten, der Pointer gehöre dem Bruder und sei nicht in der Wohnung. Nach einem Anruf schickte der Bruder per Mail „ein Schriftstück“ über den Kauf an den Angeklagten, und die Beamten brachen die Durchsuchung ab. Am nächsten Tag erschien der Beschuldigte beim Polizeirevier Wertheim und gab den Pointer mit den Worten ab, er habe ihn gefunden.

Geldstrafe beantragt

Die Staatsanwältin kam nach der Beweisaufnahme zum Ergebnis, der Angeklagte sei zumindest zeitweise vorsätzlich im Besitz des verbotenen Gegenstands gewesen, und beantragte eine Strafe von 20 mal 80 Euro.

Das Gericht räumte ein, der Freispruch sei „nicht klar“, da sich in den „plausiblen“ Angaben des Mannes „Unschlüssigkeiten“ befänden, zum Beispiel habe er den Gerätepreis gewusst. Im Bezug auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme war das Gericht wieder auf einer Linie mit der Anklägerin. Es wäre grob fahrlässig gewesen, nicht zu durchsuchen.

Der Beschuldigte muss nun eine Woche warten, ob die Staatsanwaltschaft Berufung einlegt. Ob gegen den Bruder ein Verfahren lief oder läuft, war nicht zu erfahren. Der Staatsanwältin, nur Sitzungsvertreterin und nicht Sachbearbeiterin, fehlte darüber die Kenntnis, und der Angeklagte behauptete: „Ich weiß das nicht“. goe

