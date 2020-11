Nicht voreilig handeln

Wertheim.Der SPD-Vorstand Wertheim tagte digital zu aktuellen Themen. Die Arbeit ist derzeit geprägt vom Landtagswahlkampf.

Durch die Themenwochen gelingt es Anton Mattmüller, ein breites Publikum zu erreichen. Diese Onlinegespräche haben den Vorteil, dass Partner zugeschaltet werden können, die weit entfernt sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Übertragungen auch zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden können.

Auch für die Bundestagswahl gibt es bereits Aktivitäten. Da Anja Lotz auch Zweitkandidatin für den Landtag sei, ergeben sich hier gute Verknüpfungen. Klimaschutz sei derzeit das zweitwichtigste Thema, das die Menschen interessiere. Das sei der Grund für eine Veranstaltung mit Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamtentarische Staatssekretärin und einer Reihe von Gästen aus der Region.

In der Kommunalpolitik finde derzeit die Haushaltsberatung 2021 statt. Ein bestimmtes Thema fordere ein sensibles Vorgehen, so Mirko Göbel und Boris Kellner. Hinsichtlich der Sanierung der Wege auf dem jüdischen Friedhof in Wertheim, spricht sich die SPD-Fraktion gegen eine überhastete Teilsanierung aus. Ziel muss es sein, dass der Friedhof seiner Bedeutung entsprechend behandelt wird.

Ein Friedhof ist heutzutage ein regelrechter Kulturort. Die überregionale Wirkung muss sich jedoch auch in der Finanzierung widerspiegeln. Die Stadt Wertheim darf nicht als alleiniger Finanzier auftreten, so Patrick Schönig, Fraktionsvorsitzender.

Grundsätzlich gilt es, mit der zuständigen Jüdischen Kultusgemeinde in Karlsruhe Kontakt aufzunehmen, um zu besprechen, wie sich die Gläubigen die Zukunft des Friedhofs vorstellen. Der Kontakt wurde mittlerweile aufgenommen.

Aus dem Kreistag berichtete Thomas Kraft. In Wertheim stehen derzeit große Projekte an, wie beispielsweise die Sanierung des Beruflichen Schulzentrums. Kostensteigerung und die Höhe der Investitionen führen im Kreistag zu kritischen Fragen. Grundsätzlich sei man sich aber einig, dass diese Vorhaben durchgeführt werden müssen.

Kraft vertrat die Auffassung, dass die öffentlichen Haushalte jetzt Mut zeigen müssten. Es wäre kontraproduktiv, wenn die Kommunen Sparprogramme auflegen würden. spd

