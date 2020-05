Nicht Tonnen, sondern Stück

Wertheim.In unserer Mittwochsausgabe berichteten wir über Dreharbeiten der SWR Landesschau Baden-Württemberg in der Wertheimer Biolandgärtnerei Haas. Der Artikel enthielt leider einen kleinen Fehler. Es war zu lesen, die Gärtnerei habe in den Vorjahren auf den großen Spezialmärkten für Gärtner rund zehn Tonnen Tomatenjungpflanzen verkauft. Korrekt muss es heißen: In den Vorjahren wurden alleine 10 000 Stück Tomatenjungpflanzen auf den speziellen Märkten in Deutschland verkauft. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Gesendet wurde der TV-Beitrag über die Gärtnerei am Donnerstagabend. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020