Nicht nur Wissen, sondern auch Unterhaltung

Reger Andrang herrschte am Montag im Grafschaftsmuseum bei der Eröffnung der neuen Dauerausstellung „Wertheim am Wasser“.

Wertheim. Über jede Menge Besucher durfte sich am Montag das Grafschaftsmuseum freuen. Zur Eröffnung der neuen Schau rund um das Thema Wasser in der Wertheimer Geschichte kamen mehr als 200 Gäste. „Vom Feuer hat Wertheim nichts zu befürchten, im Wasser aber wird es untergehen“ – mit diesem Zitat des Reformators Martin Luther begrüßte Thomas Wettengel die zahlreichen Besucher. Bis jetzt habe Luther sich mit dieser Einschätzung allerdings geirrt, fuhr der Oberbürgermeister-Stellvertreter fort. Viel mehr habe der gelassene Umgang mit dem Thema Hochwasser den Wertheimern sogar bundesweit einen gewissen Ruf eingebracht.

Fischerei und Schifferei

Ein wichtiger Aspekt des Themas Wasser sei in Wertheim neben dem Hochwasser auch lange die Fischerei und Schifferei gewesen, weswegen diese auch einen gebührenden Platz in der Ausstellung erhalten hätten. Mit Blick auf die neue Ausstellung schloss sich Wettengel der Einschätzung des Oberbürgermeisters an und betonte, dass die Schau hinsichtlich Inhalten und Präsentation sehr gut gelungen sei. „Ihnen ist ein Meisterstück gelungen“, lobte er Museumsleiterin Stefanie Arz.

Neben seiner Funktion als OB-Stellvertreter ist Wettengel auch Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Hochwasser in Wertheim. „Wir sind quasi ein Verein, der das ganze Jahr nichts macht – aber dann da ist, wenn es drauf ankommt“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. Er hatte auch gleich noch einige Anekdoten von Hochwassern auf Lager, die bei den Besuchern für Heiterkeit sorgten. Etwa als er sich daran erinnerte, wie damals Amerikaner mit Taucherbrille und Flossen am Marktplatz ins Hochwasser sprangen.

70 Exponate

Was es bei der Dauerausstellung ab sofort alles zu sehen gibt, verriet Museumsleiterin Stefanie Arz. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern sind rund 70 Exponate versammelt. „Wir präsentieren punktuell einige Aspekte aus der Wertheimer Geschichte, die mit Wasser zu tun haben“, erläuterte Arz. Dabei berge das Thema Hochwasser dramatische, faszinierende, aber auch fast schon vergnügliche Seiten. Wie etwa, dass die Bewohner der Judengasse 1909 keine Boote ausleihen konnten, weil diese alle schon für Spazierfahrten an Touristen vermietet waren. Daneben wolle die Schau aber auch andere Themen aufgreifen, wie etwa das Volksbad, die Schwimmschule oder die Geschichte der Wertheimer „Buddenscheißer“.

Für die Präsentation der Ausstellungsstücke seien Erdgeschoss und Keller stark verändert worden. Wichtig sei dabei unter anderem gewesen, Raum und Architektur in die Präsentation einzubinden, etwa indem alte Holzvitrinen neben neuen bootsartigen Vitrinen stehen. „Außerdem haben wir versucht, mit Farbe, Wand- und Bodengestaltung eine angenehme Atmosphäre zu schaffen“, so die Museumsleiterin. „Wir wollten nicht nur Wissen vermitteln und Objekte in Vitrinen zeigen, sondern auch Unterhaltung bieten“, ergänzte sie.

Ein Teil der Ausstellung wurde dabei von den Wertheimer Forscherkids mitgestaltet. „Das war für uns ein spannendes Projekt, dessen Umsetzung uns viel Spaß gemacht hat“, sagte Birger-Daniel Grein, seines Zeichens Stadtjugendring-Vorsitzender und ehrenamtlicher Leiter der Forscherkids. Der von den Nachwuchsforschern gestaltete Mitmachbereich sei getreu dem Motto „Entdecken, Erfahren und Gestalten“ eingerichtet worden.

