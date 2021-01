„Nicht mehr mit ansehbar“

Wertheim.Die zahlreichen kleinen Wertheimer Optimisten gehören seit vielen Monaten zum Stadtbild. Die Figuren, die der Künstler Otmar Hörl geschaffen hat, sorgen überall zumindest für ein kleines Lächeln der Passanten und Besucher – auch zu Coronazeiten.

Seit zwei Tagen sind jedoch die 22 Figuren auf der Tauberbrücke samt Verankerung verschwunden. Beim Vorsitzenden des Stadtmarketing Vereins, Bernd Maack, nachgefragt, wird schnell klar, warum.

„Die Optimisten wurden in so großer Menge gestohlen, dass ich das nicht weiter mit ansehen konnte“, sagt der Geschäftsmann. Trotz Metallkabelbinder verschwanden allein in den letzten Tagen acht Optimisten von der Brücke. „Das war mir inzwischen zuviel“, sagt Maack, der die Bestückung der Brücke aus eigener Tasche bezahlt.

Im Moment sitzt Bernd Maack zuhause und tüftelt an neuen Befestigungssystemen. Auch wenn die Idee hinter dem Optimisten eine Weitergabe samt Ortswechsel ist, die Figuren auf der Brücke sollen eigentlich bleiben, wo sie sind. hei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021